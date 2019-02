Stranda-politikarar vil ha pengar til rassikring

innenriks

I helga var Stranda-ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) i Geiranger for å snakke med innbyggarane om den usikre situasjonen.

– Eg har inntrykk av at folk er redde. Innbyggarane er vande til ras, men no går det ras også når det er godt vêr og vegen er open. Eg har ingen problem med å forstå uroa. Grandefonna er ein kjempestor trussel for liv og helse, ikkje berre for folk i Geiranger, men òg for folk som ferdast til Geiranger, seier Tryggestad til NRK.

– Vi treng eit møte med statsråd Jon Georg Dale for å få ekstraordinære middel, slik vi ikkje hamnar i den berømte køen, seier Tryggestad.

Han får støtte av fylkesordførar Jon Aasen (Ap). Politikarane ser primært for seg ein rassikringstunnel på 600–700 meter nedanfor Grandefonna, der det har gått to store skred den siste tida.

Skredekspert Astor Furseth bekreftar at Geiranger er eit skredutsett område. På skredvarslingstenesta varsam.no har området for tida moderat skredfare.

