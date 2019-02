Stortingspresidenten fryktar for tilliten til stortingspolitikarane

innenriks

– Denne typen saker bidreg til at folk kan miste tilliten til oss på Stortinget, seier ho til NRK.

Etterforskinga av stortingspolitikar Mazyar Keshvari (Frp) som er sikta for grovt bedrageri i samband med innlevering av reiserekningar og som i helga vart arrestert og sikta for grove truslar, er ein del av dette bildet.

Stortingsrepresentant Morten Wold (Frp) tek til orde for at det skal bli lettare for stortingsrepresentantar å få fritak.

– Det kan tenkast at ein representant som står bak alvorleg kriminalitet og blir dømt for det, kanskje ikkje kan reknast som skikka til å fortsetje stortingsvervet sitt. Men eg trur det er langt fram for eit slikt forslag, seier han.

I dag skal det veldig mykje til for at ein blir fråteken vervet som stortingsrepresentant.

