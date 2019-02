Sterk TV 2-måling for Raudt

innenriks

– Vi er den tydelegaste motstandaren til den borgarlege politikken til regjeringa og set norske interesser framfor Brussel, i motsetning til kva Støre og AP-leiinga gjer, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til TV 2.

SV gjer det òg sterkt på den same målinga og får 8,8 prosent. Framgangen skjer på kostnad av Arbeidarpartiet som går tilbake med 1,4 prosentpoeng til 25,5 prosent og Senterpartiet som får ein tilbakegang på 1,6 prosentpoeng og endar med ei oppslutning for januar på 10,4 prosent.

Den same målinga er også eit lyspunkt for KrF som får 4,1 prosent av veljarane og dermed er over sperregrensa. Samtidig blir Venstre straffa. Dei mistar 1,1 prosentpoeng og blir støtta av berre 2,5 prosent av veljarane. Det er ganske stabilt for Høgre med ei oppslutning på 23,6 prosent etter ein liten tilbakegang på 0,56 prosentpoeng. Det same gjeld Framstegspartiet som får ei oppslutning på 11,7 prosentpoeng etter ein svak tilbakegang på 0,3 prosentpoeng.

Kantar har intervjua 986 personar til målinga. Feilmarginen er på mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng.

