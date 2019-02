Siv Jensen: – Keshvari må ta ansvar

innenriks

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) vart arrestert og sikta for grove truslar med våpen i helga. Ifølgje VG er han sikta etter paragraf 264 og 263 i straffelova. Den førstnemnde handlar om grove truslar og har ei strafferamme på inntil tre års fengsel.

Frp-leiaren karakteriserer siktingane mot Keshvari som alvorlege, skriv Dagbladet.

– Han må stå til ansvar for det han eventuelt har gjort. Politiet må komme til botns i denne saka, og han kan ikkje fråskrive seg ansvaret for det han eventuelt har gjort, seier Siv Jensen til avisa.

Keshvari nektar straffskyld.

Den tidlegare leiaren for Oslo Frp er allereie under etterforsking av Oslo politidistrikt for bedrageri, og har stadfesta at han har levert uriktige reiserekningar til Stortinget.

Jensen innrømmer at fleire skandaleprega oppslag det siste året har vore slitsame.

– Mange av kollegaene mine opplever desse hendingane som veldig ubehagelege. Dei blir kjem i ein opprådd situasjon og skulle gjerne vore dette forutan.

NTB har vore i kontakt med Keshvaris forsvarar, advokat Bjørn Stordrange. Han seier at Keshavri ikkje ønsker å kommentere utspelet frå Jensen.

