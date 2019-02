Nasjonalforeningens pris til hjarte- og demensforsking

innenriks

Sjølve prisoverrekkinga skjedde under ein seremoni tysdag på Det Norske Teatret. Begge prismottakarane heldt faglege foredrag under arrangementet.

Professor Torbjørn Omland ved Aker sjukehus får Hjarteforskingsprisen for 2019 for å ha leidd ein studie knytt til førebygging av hjarteskadar etter kreftbehandling og for å ha vore med på skipinga av den første kardio-onkologiske poliklinikken her til lands.

Demensforskingsprisen for 2019 går til professor emeritus Knut Engedal. Han var den første professoren i landet i geriatri og får prisen mellom anna for bidraga sine til å gjere forskinga på demens nasjonalt og internasjonalt anerkjent.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har delt ut pengar til norsk medisinsk forsking sidan 1959.

(©NPK)