Forsvaret: – Usikkert om hevinga av Helge Ingstad kan starte torsdag

– Vi har igjen nokre timar med arbeid, og vi veit enno ikkje nøyaktig kor lang tid dette vil ta. Så er vi òg, slik forsvarsministeren sa, avhengige av godt vêr over ein lengre periode. Når alt arbeidet med førebuingar er ferdigstilt, må vi altså sjå på vêret, seier kommunikasjonsrådgivar Vigdis Hvaal i Forsvarsmateriell til NTB.

– Det er mange faktorar som må spele på lag, både bølgjehøgde og ikkje minst vind og vindtype. Det er ikkje heilt sikkert at desse faktorane speler på lag på torsdag, fortset ho.

Kort tid tidlegare hadde forsvarsminister Frank Bakke-Jensen opplyst til Stortinget at hevinga av fregatten kan starte på torsdag, dersom vêret gjer det mogleg.

– Hevingsprosessen har teke lengre tid enn planlagt. Vêret er den største utfordringa. For å gjennomføre hevinga trengst stabilt godt vêr i ei veke. Prognosen er at ein no ser for seg å starte arbeidet på torsdag, sa Bakke-Jensen då han gjorde greie for havariet og redningsarbeidet.

– Det er meldt aukande vind utover kvelden og onsdag, dette kan medføre ein mellombels stans i arbeidet, skriv Forsvaret på nettsidene sine. Her heiter det at det den kommande veka ser ut til å gi vekslande vêr med vind rundt 10 sekundmeter.

– Gjennomgang av detaljplanar for løft og dessutan øving og trening av dei ulike aktørane som er involverte i løfteoperasjonen, fortset fram til operasjonen kan starte, heiter det.

Kranlekteren Rambiz ligg ved fregatten og arbeider med siste klargjering av løftekjettingane.

