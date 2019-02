Dei første posemillionane skal delast ut

innenriks

Pengane går til prosjekt som på ulike måtar skal rydde plast, hindre forsøpling og gjere plastbruken meir effektiv. Dei som har fått støtte, er ulike bedrifter, gründerar, frivillige organisasjonar, forskingssenter, bransjeorganisasjonar, stiftingar og utdanningsinstitusjonar.

– Engasjementet for å løyse plastproblemet sprengde rammene til fondet, seier dagleg leiar Rasmus Hansson i Handelens Miljøfond.

Miljøorganisasjonen for barn, Miljøagentane, får 1,2 millionar kroner for å mobilisere små og store over heile landet til ryddeaksjon. Dei brukar dronar for å kartleggje område med mykje søppel.

Fondet opplyser at det kom inn mange gode søknader, derfor vart det delt ut 30 millionar og ikkje 20 som var den opphavlege planen.

– I tillegg sit vi med ei liste på mange prosjekt som kan følgjast opp. Handelens Miljøfond reknar med å dele ut 100 millionar i 2019, seier Hansson.

