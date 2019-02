Arbeidarpartiet vil granske berginga av Helge Ingstad

innenriks

Det opplyste stortingsrepresentant Martin Kolberg (Ap) i Stortinget tysdag.

Forsøket på å berge fregatten etter at han gjekk på grunn mislykkast, og fartøyet sokk. Kolberg påpeikar at redningsarbeidet ikkje er dekt av granskinga havarikommisjonen gjer av ulykka. Arbeidarpartiet foreslår derfor ei eiga undersøking av kva som gjekk gale under forsøket på å berge fregatten etter at han gjekk på grunn.

– Det kan vere grunn til å frykte at skipet er tapt, sa Kolberg.

Han opplyste at Arbeidarpartiet er villig til å drøfte med regjeringa korleis tapet av fregatten skal erstattast, men la til:

– Etter vår oppfatning er det ikkje riktig å finansiere slike tap på ein slik måte at det skjuler kostnadene. Kostnadene må komme på bordet, sa Kolberg, og bad regjeringa komme tilbake til Stortinget med ei sak om dette.

Regjeringa opnar i plattforma si for mellom anna å kjøpe ei erstatning for den forliste fregatten KNM Helge Ingstad til 4 milliardar – utan å føre utgiftene på det vanlege budsjettet.

(©NPK)