Telenor blir Bane NORs sikkerheitsleverandør

innenriks

Kvar dag handterer Telenor tusenvis av digitale sikkerheitsangrep, ifølgje selskapet sjølv, som dei siste åra har merkt ein markant auke i førespurnadane om cybersikkerheit.

Avtalen har ein anslått marknadsverdi på 50 millionar kroner, og kjem samtidig med at Bane Nor for tida jobbar med det største IT-prosjektet i landet. Signalanlegga på heile jernbanenettet skal digitaliserast, og cybersikkerheita blir derfor viktigare enn nokosinne for selskapet.

Ifølgje Telenor skal Bane Nor vernast med dei same løysingane som teleselskapet sjølv vernar si globale verksemd med.

– Vi er stolte over å ha fått denne tilliten frå Bane Nor. Kontrakten omfattar ei døgnopen overvakingsteneste som skal bidra med å vareta Bane NORs system ved cyberhendingar. Tenesta vil omfatte overvaking, loggføring, deteksjon, varsling og respons knytt til den digitale infrastrukturen, seier leiar Ove Fredheim i Telenor Bedrift.

