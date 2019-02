Retten i Italia vil ikkje la Krekar forklare seg på video

innenriks

– Det er inga opning for video, opplyser Krekars italienske advokat Enrica Franzini til ABC Nyheter.

Etter det ABC Nyheter forstår, er årsaka delvis tekniske hinder på italiensk side. Retten vart sett som planlagd måndag morgon – utan mulla Krekar, eller Najumuddin Faraj Ahmad, som er det eigentlege namnet hans, til stades.

Krekars norske advokat Brynjar Meling har bedt om fleire garantiar frå norske styresmakter før Krekar tek sjansen på å forlate landet for å delta i rettssaka, mellom anna ein garanti om at han får lov å vende tilbake til Noreg. Det har ikkje Krekar fått. Han har derfor bedt om å få forklare seg for retten utan sjølv å vere til stades.

– Den italienske advokaten hans er instruert av oss om at ho innstendig skal be om at det blir gjennomført eit avhøyr av han via videolink, enten i Oslo tingrett, hos Politiets tryggingsteneste eller på Skype. Viss retten ikkje godtek det, så skal ho krevje saka utsett, sa Meling til NTB søndag.

Det er førebels uvisst om Franzini har kravd å få saka utsett og korleis retten eventuelt stiller seg til det.

