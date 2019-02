PST: – Truslar mot politikarar er eit demokratisk problem

innenriks

– Vi ønsker at dei som truar politikarane får adekvat oppfølging. At det blir etterforska med kraft og at reaksjonane er deretter. Slik vi ser det, så rammar ikkje dette berre politikarar som enkeltpersonar, men det er også eit demokratisk problem, seier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.

Ifølgje Bjørnland etterforskar dei ulike politidistrikta i landet slike trusselsaker ulikt. Gjennom det som blir omtalt som «Operasjon hat», skal PST no kartleggje kva politiet gjer, kva PST gjer og korleis truslar skal bli tekne på alvor.

Truslar mot politikarar er eit stadig aukande problem, seier Riksadvokaten, som meiner tilfella er nøydd til å bli møtt med hardare straffer.

– Vi meiner at straff bidreg til å endre normer. Vi trur straff har ein allmennpreventiv effekt, som kan endre korleis ytringsklimaet er i samfunnet, seier førstestatsadvokat Terje Nybøe ved Riksadvokatembetet.

Islamisten Mohyeldeen Mohammad vart av Oslo tingrett dømt til to år og seks månader i fengsel for truslar mot Venstres stortingsrepresentant Abid Raja i november i fjor. Ein 62 år gammal mann frå Trøndelag vart i januar dømt til 18 dagars fengsel utan vilkår og ei bot på 5.000 kroner for truslar og hatefulle ytringar mot Hadia Tajik (Ap).

Også justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har vorte utsett for alvorlege truslar og hærverk fleire gonger i løpet av dei siste månadene. Så seint som førre månad fekk Wara eit trusselbrev, og ei søppelkasse utanfor heimen hans vart påtent. Ingen har vorte arrestert for truslane.

(©NPK)