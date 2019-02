Klimaendringar kan få dramatiske følgjer for Svalbards befolkning

innenriks

Kor alvorlege konsekvensane blir, er avhengig av kor mykje klimagassar Noreg og resten av verda slepp ut i åra framover.

Dersom utsleppa av klimagassar held fram med å auke frå år til år, kan Svalbard oppleve ein snittemperatur på over 1 grad celsius innan slutten av hundreåret. Det er ein auke på nesten ti grader frå gjennomsnittet i perioden 1971–2000.

I så fall vil isbreane på det norske øyterritoriet krympe vesentleg. Det øvste laget av permafrosten – som sørger for at bygningane på Svalbard står støtt – kjem nesten til å vere borte. Folk i Longyearbyen og Ny-Ålesund kjem dessutan til å oppleve ein jamn auke i nedbøren – og dessutan meir hyppige tilfelle av ekstrem nedbør. Dei må òg førebu seg på fleire lausmasseskred, flaumar og snøskred.

– Ikkje bra

Dette er eitt av tre scenario som er utgangspunktet for Svalbard-rapporten, som vart lagt fram i Longyearbyen måndag kveld.

Miljødirektoratet har bedt 44 leiande forskarar i Noreg om å sjå på kva konsekvensar klimaendringane kan få for innbyggarane på Svalbard dersom verda ikkje lykkast med å gjennomføre dramatiske kutt i klimautsleppa.

Konklusjonen er at klimaendringane ikkje kjem til å gjere Svalbard heilt umogleg å bu på, men at det trygt kan slåast fast at det blir meir krevande å bu der i 2100 enn det er i dag. Det gjeld òg dersom utsleppa blir kutta allereie frå 2020.

– Det har vore store endringar på Svalbard allereie. Sidan 1971 har temperaturen auka med 3 til 5 grader, og vintertemperaturen har auka med 5 til 8 grader. Det har skjedd mykje som ikkje er bra, seier NVE-hydrolog og medforfattar av rapporten Hege Hisdal til NTB

– Det er allereie utfordringar med å bu der, og dei kan bli stadig større. Dette handlar om heilt enkle ting. Når permafrosten tiner, blir det til dømes vanskelegare å bygge både vegar, bustader og tryggingstiltak. Det blir òg større problem for dei bygningane som er frå før, seier ho.

– Beredskapen må aukast

Det som skaper mest uvisse rundt forskartala, er kor store dei menneskeskapte utsleppa av klimagassar blir i framtida. Naturlege klimavariasjonar og utilstrekkelege klimamodellar og dessutan tynt observasjonsgrunnlag gjer òg sitt til at ein ikkje kan slå fast heilt sikkert korleis Svalbard ser ut om vel 80 år.

Forskarane er likevel meir eller mindre sikre på hovudfunna i rapporten. Det blir meir nedbør, det blir meir skred og vatn i elvesystema, temperaturen kjem til å auke, permafrosten kjem til å tine og breane kjem til å krympe. Det er snarare kor ofte og kor mykje som er usikkert.

– Viss vi får til drastiske kutt nærmast umiddelbart, noko som er usannsynleg basert på utsleppstala, og held oss på ein nedovergåande kurve, er det ikkje sikkert at endringane blir så store. Men vi ventar endringar, seier Hisdal.

Dermed blir det stadig viktigare med auka overvaking av natur og skredforhold i åra som kjem. Det blir òg viktigare og viktigare å halde ved like infrastrukturen og ha god beredskap på Svalbard, meiner ho.

Fisken blir ramma

Temperaturaukane på Svalbard og elles i verda kjem ganske sikkert til å føre til at havnivået stig. Bresmeltinga på Svalbard kjem, ifølgje dei norske forskarane, til å stå for ein vesentleg del av havstiginga viss utsleppa held fram med å vere høge.

Auka havnivå rammar ikkje Svalbard-befolkninga direkte. Når breane smeltar, forsvinn vekta som tynger landsmassane, og Svalbard-øyane kjem til å heve seg minst like mykje som havnivået stig.

Verre er det med temperaturauken i havet, som venteleg blir på om lag 1 grad celsius i havområda rundt Svalbard. Saman med aukande havforsuring kan det få mykje å seie for det rike dyrelivet, som mange norske fiskarar er avhengige av.

Forskarane bak rapporten har ikkje sett på kva effekt klimaendringane kan ha på dyre- og plantelivet på og rundt Svalbard, men kan seie ein ting sikkert:

– Høge klimagassutslepp vil få store konsekvensar.

Fakta om klimaendringar på Svalbard

44 leiande forskarar har vore med på å lage rapporten «Climate in Svalbard 2100». Rapporten tek for seg kva klimaendringar vi kan vente på Svalbard i åra 2071–2100 dersom utsleppa av klimagassar held fram med å auke (høge utslepp), eller blir reduserte først etter 2040 (middels utslepp).

Årstemperaturen kjem til å auke med 10 grader ved høge utslepp, og med 7 grader ved middels utslepp.

Årsnedbøren kjem til å auke med 65 prosent ved høge utslepp, og med 45 prosent ved middels utslepp.

Episodar med kraftig nedbør kjem til å komme hyppigare og bli meir intense.

Vassføringa i elvane på Svalbard vil auke. Kor mykje kjem an på kor mykje nedbøren, temperaturen og bidraga frå bresmeltinga aukar.

I område der det er venta reduserte snømengder, ventar forskarane mindre snøsmelteflaumar.

Auka nedbør, og ein aukande del som regn, vil gi fleire og større regnflaumar og kombinerte snøsmelte-/bresmelte- og regnflaumar.

Snøsesongen vil bli kortare.

Erosjon og sedimentstransport vil auke.

Permafrosten blir varma opp over heile Svalbard, og dei øvste meterane av permafrosten kjem til å tine i kyst- og lågareliggande område (for høge utslepp).

Mange typar snøskred og lausmasseskred blir vanlegare.

Både massebalansen for breane og breareala blir venteleg betydeleg reduserte innan 2100.

Auken i massetapa frå isbreane kjem til å auke bidraga til havnivåauke mykje.

På grunn av endringar i gravitasjon og stor landsheving vil middelhavnivået ved Spitsbergen sannsynlegvis bli lågare.

Overflatevatnet rundt Svalbard kjem i snitt til å bli 1 grad celsius varmare.

Sjøiskonsentrasjonen nord i Barentshavet blir sterkt redusert.

(Alle endringane er samanlikna med situasjonen i perioden 1971–2000. Ettersom berekningane gjeld langt fram i tid, er det usikkert kor store endringane blir).

