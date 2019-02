Euronext vurderer å auke bodet på Oslo Børs

innenriks

– Euronext står fast ved planen om å kjøpe Oslo Børs VPS og vil også framover søke ein konstruktiv og kontinuerleg dialog med aksjonærane i Oslo Børs VPS, styret og leiinga til selskapet, og andre aktørar som er del av det norske økonomiske systemet, opplyser Euronext i ei pressemelding måndag morgon.

Selskapet la nyleg inn eit bod på 6,24 milliardar kroner for alle aksjane i det norske børsselskapet. Det svarar til 145 kroner per aksje – sluttkursen for Oslo Børs VPS 17. desember.

Førre veke melde det amerikanske Nasdaqs nordiske dotterselskap, Nasdaq Nordics, seg på i kampen om å kjøpe Oslo Børs med eit bod på 152 kroner per aksje. Det var sju kroner meir per aksje og totalt 300 millionar kroner over bodet Euronext har komme med.

I pressemeldinga måndag heiter det at Euronext no vil vurdere moglegheita for å justere tilbodet sitt.

Euronext kontrollerer i augneblinken over halvparten av aksjane på Oslo Børs VPS gjennom 5,3 prosent direkte eigardel og førehandsaksept på 45,2 prosent av aksjane. Nasdaq har på si side fått førehandsaksept på 35,11 prosent av aksjane, inkludert dei to største eigarane DNB og KLP.

(©NPK)