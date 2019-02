Wara nektar å gi Krekar returgaranti

innenriks

Den norske regjeringa har lovd Krekar dei nødvendige reisedokumenta for at han skal kunne forlate Noreg og møte i retten.

Advokat Brynjar Meling har likevel tidlegare presisert at ytterlegare tre krav må oppfyllast frå norsk side dersom klienten hans skal delta i den italienske rettssaka. Det eine er at han blir gitt ein garanti for å kunne reise tilbake til Noreg etter at han har forklart seg i straffesaka, det andre er at han blir fjerna frå FNs terrorliste, og det tredje er at utvisingsvedtaket mot han blir oppheva.

Fredag seier justisminister Tor Mikkel Wara til ABC Nyheter at det er uaktuelt å oppfylle krava.

– Det er ikkje aktuelt å lyde nokon av krava hans, seier han.

– Det er uaktuelt å gi han ein garanti for å kunne returnere til Noreg, det er uaktuelt å ta han av FNs terrorliste og det er uaktuelt å oppheve utvisingsvedtaket, fortset justisministeren.

Videolink

På spørsmål frå NTB om han har noko svar til kommentarane frå justisministeren, viser Meling til dokumenta han sende over til domstolen i Bolzano på vegner av klienten sin fredag.

Der heiter det at Krekar har «eit sterkt ønske om å forklare seg for retten», men at han har bedt om at dette skjer via Skype eller ei anna form for videolink.

Dette på grunn av manglande garantiar frå norske styresmakter, og manglande garantiar frå italiensk side om at han ikkje blir arrestert under opphaldet sitt i Bolzano.

Elles viser Meling til at italiensk politi ikkje har vilja avhøyre Krekar, sjølv om han har uttrykt at han er villig til dette. I tillegg er Meling kritisk til at verken han eller klienten hans har fått tilstrekkeleg informasjon om kva slags bevis påtalemakta har planar om å bruke mot han, og til at Krekar ikkje har fått moglegheit til å vere i kontakt med den italienske advokaten sin.

Rettssaka mot Krekar i italienske Bolzano skal etter planen takast opp att den 4. februar. Rettsprosessen stoppa 10. desember i fjor, då Krekar endå ein gong ikkje hadde fått nokon formell innkalling eller vorte utstyrt med dei nødvendige reisebevisa for at han skulle kunne forlate Noreg.

18. desember i fjor opplyste justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) at dei nødvendige reisedokumenta var utarbeidde og at Krekar ville bli følgt av norsk politi til og frå rettssaka i Italia.

Verken Politiets tryggingsteneste (PST), Politiets utlendingseining (PU) eller Oslo politidistrikt kan likevel opplyse om dei er førebudde til å følgje Krekar til Italia i samband med saka.

Tilknyting til IS

Italienske styresmakter meiner Krekar starta eit terrornettverk kalla Rawti Shax med tilknyting til Den islamske staten (IS).

Italiensk politi meiner Krekar var leiaren for 16 andre kurdiske irakarar og kosovoalbanarar som alle vart arresterte under ein samordna aksjon i november 2015. Italia kravde lenge Krekar utlevert, men gjekk overraskande bort frå dette kravet 30. november 2017. Då var alle formalitetar avklart, og den italienske avgjerda vekte oppsikt i Noreg.

Fleire av dei andre tiltalte er dømde til fleire år i fengsel i same sak. Også ein annan person frå Noreg vart kravd utlevert til Italia, men sidan vedkommande er norsk statsborgar er dette uaktuelt. Saka har heller aldri vorte etterforska i Noreg.

