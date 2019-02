Sjukehus aukar bemanninga etter dødsfall på akuttmottaket

innenriks

Sjukehuset fortel NRK at dei skal auke nattbemanninga med to legar, i tillegg til at fleire sjukepleiarar skal tilsetjast. Det er omprioritert 20 millionar kroner i budsjettet for neste år, nettopp for å auke bemanninga.

– Vi skal få fleire folk på plass, betre rutinar for korleis vi jobbar og betre flyt i arbeidet på sjukehuset, seier viseadministrerande direktør Clara Gjesdal.

Sjukehuset må innan 15. februar levere ein handlingsplan for å betre forholda på akuttmottaket. Planen vart drøfta dette på eit styremøte denne veka.

Avlidne, ein mann (43), vart i fjor vist til undersøking som følgje av sterke brystsmerter. Deretter vart han innlagt på eit rom åleine. Gjennomgangen frå fylkeslegen viser at han i 44 minutt prøvde å utløyse alarmen på rommet for å få hjelp, utan at nokon kom til.

20 minutt etter at alarmen stansa, vart 43-åringen funnen død på golvet. Det var då gått minst halvannan time sidan sist nokon såg til han. Obduksjonen viste teikn på akutt hjartesvikt.

(©NPK)