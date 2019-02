Sju døydde i trafikkulykker i januar

innenriks

Tre av dei omkomne var fotgjengarar, tre var bilførarar og éin var bilpassasjer. Det var fem menn og to kvinner som mista livet.

– I januar observerer vi ein overraskande høg del fotgjengarar som mista livet i trafikken. Både fotgjengarar og bilistar må vere ekstra oppmerksame no på vinteren. Som fotgjengar kan du aldri ta for gitt at bilistar ser deg i mørket eller har kontroll på bilen, seier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Han oppfordrar dessutan bilførarar til å sjekke mønsterdjupna på vinterdekka sine. På vinterdekk skal djupna vere minst 3 millimeter. Dessutan meiner han det ser ut til at ein del ikkje tek åtvaringar frå politiet og Statens vegvesen alvorleg. Norsk vinter inneber fleire periodar med ekstreme forhold på vegane.

– Når det blir meldt ekstremt glatt føre, må du verkeleg vurdere å la bilen stå. Det er ikkje rett å utsetje deg sjølv eller andre for livsfare sjølv om du opplever at bilkøyringa er nødvendig, seier Johansen.

(©NPK)