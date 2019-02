Ropstad viste Solberg heimtraktene

innenriks

Foreldra til den nyslegne statsråden tok imot statsministeren og Ropstad sjølv i snøføykja i Evje i Agder. Der starta Solberg med å studere familiebilda på veggen før ho tok plass i sofaen saman med tre blad Ropstad.

– Han klarer dette veldig bra, men det er sjølvsagt spennande. Vi prøver å vere som vi pleier å vere og seie velkommen heim og velkommen inn, seier pappa Bjørn til NTB eit par minutt før statsrådssonen kjem inn døra.

Bjørn Ropstad er sjølv politikar og har vore ordførar i Evje og Hornnes dei siste 20 åra. Han nektar for ikkje at han fungerer som ein uformell rådgivar for sonen.

– Eg har vore med på ein del politisk arbeid opp gjennom og ser kva som skjer i kommunen og Kommune-Noreg. Han jobbar på eit nasjonalt nivå, så det blir litt forskjellig, men det er viktig å få med seg det som rører seg lokalt, seier Bjørn Ropstad.

