Prisane på brukte OBOS-bustader aukar

innenriks

Prisauken betyr at kvadratmeterprisen for ein brukt OBOS-bustad i Oslo-området no er 61.615 kroner i gjennomsnitt. Prisen er 8 prosent høgare enn i januar 2018.

For landet sett under eitt var kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknytt bustader i gjennomsnitt 53.994 kroner i januar. Dette er 2,2 prosent høgare enn i desember, og 7,9 prosent høgare enn i januar 2018.

− Prisveksten for brukte bustader er overraskande sterk. Dette er eit uttrykk for høg aktivitet og stabil etterspurnad, men kan òg vere ein korreksjon etter ei litt svakare utvikling i desember, seier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

I januar vart det gjort 668 eigarskifte i OBOS-tilknytt bustader, mot 373 i desember i fjor.

(©NPK)