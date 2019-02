Ny rapport: – Fleire må bidra i arbeidslivet

innenriks

Kompetansebehovutvalet overleverte sin andre delrapport til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) fredag. Utvalet blir leidd av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

– Utvalet løftar i denne rapporten fram åtte utfordringar for kompetansepolitikken. Nokre av utfordringane har vore høgt på dagsorden dei siste åra, som mellom anna behovet for etter- og vidareutdanning i arbeidslivet, mens andre har fått mindre merksemd førebels, seier Sanner.

Blant utfordringane er at for mange går ut av grunnskulen med svake evner og låg kompetanse, og dessutan at for mange ikkje fullfører vidaregåande opplæring og ikkje oppnår ei stabil tilknyting til arbeidslivet. Utvalet trekker òg fram at den teknologiske og samfunnsmessige utviklinga gjer at kompetansen må utviklast og blir fornya. Ifølgje utvalet er det òg mange arbeidstakarar som i for lita grad deltek i opplæringsaktivitetar i arbeidslivet og etter- og vidareutdanning.

– Denne rapporten styrkar grunngivinga for kompetansepolitikken til regjeringa. Vi er allereie godt i gang med kompetansereforma Lære heile livet, seier Jan Tore Sanner.

