Hendinga skal ha skjedd i ei leilegheit i Bergen kommune tidlegare denne veka, skriv Bergensavisen.

Kvinna er arrestert og blir framstilt for varetektsfengsling for Bergen tingrett seinare fredag.

BA får opplyst at barna skal ha vorte utsett for så grov vald at handlingane er å sjå på som drapsforsøk.

Ellen Eikeseth Mjøs, som forsvarer kvinna, ønsker ikkje å uttale seg om korleis den arresterte kvinna stiller seg til siktinga.

Ifølgje NRK blir det fengslingsmøtet 14.45 fredag.

