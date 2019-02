Mor sikta for å ha prøvd å drepe dei tre barna sine

innenriks

Hendinga skal ha skjedd i ei leilegheit i Bergen kommune tidlegare denne veka, skriv Bergensavisen.

Kvinna er arrestert og er framstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett. BA får opplyst at barna skal ha vorte utsette for så grov vald at handlingane er å sjå på som drapsforsøk.

– Det er ei alvorleg og depressiv sak. Barna har det bra etter forholda og blir tekne vare på, seier Kjetil Johannes Ottesen, bistandsadvokaten til dei tre barna, til NTB.

– Ein tragedie

Kvinna skal først ha prøvd å drepe to av barna sine, og seinare det tredje barnet sitt, skriv Bergens Tidende.

Hendingane skal ha skjedd heime hos familien i Bergen. Advokat Ellen Eikeseth Mjøs, som forsvarer den sikta kvinna, ønsker ikkje å seie noko om korleis kvinna stiller seg til siktinga, men omtaler saka som ein tragedie. Ho opplyser at kvinna ikkje møtte i retten fredag fordi ho er alvorleg sjuk.

– Dette er ein stor personleg tragedie. Eg ønsker ikkje å kommentere saka ytterlegare, seier ho.

Uskadd

Fengslingsmøtet skulle etter planen avsluttast klokka 15.15 fredag. Rettsavgjerda var ikkje klar ved 16-tida.

Politiadvokat Cathrine Krohn i Vest politidistrikt seier til BT at dei tre barna verkar uskadde.

– Kvinna er teken hand om av helsevesenet. Vi vil no etterforske saka for å finne ut kva som har skjedd. Dette er ei alvorleg og kompleks sak, seier ho.

Politiadvokaten ønsker ikkje å seie noko om korleis politiet vart gjort kjent med saka.

– Vi kravde lukka dører på grunn av faren for tap av bevis. Dette er òg grunngitt med freden til privatlivet, seier Krohn.

