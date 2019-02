Mann dømd for hatefulle ytringar mot samar

innenriks

Mannen er dømd til 18 dagars fengsel på vilkår og 15.000 kroner i bot, ifølgje NRK. I retten erkjente han å ha skrive innlegget, men sa at det berre var meint som humor.

Mannen skreiv mellom anna dette:

«Hallo dem hører heime på viddah. Ikke her med den latterlige klovne drakten dem fær å vasa i. Kjenner du lokta av tennveske, er det en same ikke langt unna på 1, 30 og lokter bål.»

Retten fann at fleire av fråsegnene til mannen var svært nedlatande, nedverdigande og krenkjande overfor samar generelt.

– Det må òg karakteriserast som grovt krenkjande og sjikanøst når han skyldar samane for med vilje å jage reinsdyra ut på vegane for å få tilkjent erstatning, og at samane sjølv ikkje bidreg økonomisk til fellesskapet, heiter det i dommen, ifølgje NRK.

Den dømde mannen seier via advokaten sin at han vil anke saka. Han erkjenner ikkje straffskyld. Saka er truleg den første nokosinne som omhandlar samehets.

