Langeland ankar ikkje: – Eg er sliten og orkar ikkje meir

innenriks

– Eg har ikkje eigne ressursar og økonomi til det. Eg får ikkje støtte frå Forskarforbundet, og då blir risikoen veldig stor. Og så orkar eg ikkje å bruke tid og krefter på dette, siger Langeland (54) til Forskarforum.

– Det har vore ei ekstrem belasting, truleg mykje større enn det eg klarar å skjønne no, siger han.

No planlegg Langeland å skrive bok.

– Eg har fått eit stipend frå Norsk faglitterær forfattarforening til eit bokprosjekt. Og så får eg vel søke jobbar. Men eg trur sjansen er veldig stor for at eg har fått yrkesforbod, seier han til Forskarforum.

Stipendet Langeland har fått, er på ti månadsverk, tilsvarande 270.000 kroner.

Den avsette professoren tapte 15. januar saka han reiste sak mot staten. Ein samrøystes Oslo tingrett frifann staten ved Kunnskapsdepartementet.

– Retten har gjennom bevisførselen funne det bevist at Langeland ved fleire tilfelle gjennom mange år har utvist ufin og ubehageleg åtferd mot overordna, kollegaer og samarbeidspartnarar i alkoholrusa tilstand, og at han med det ved ei rekke høve har krenkt tenestepliktene sine, skriv Oslo tingrett i dommen

Langeland vart oppsagt frå jobben ved Universitetet i Stavanger frå 1. desember 2017. Professoren klaga på vedtaket, men treke seg frå stillinga i mars i fjor etter at Kunnskapsdepartementet 21. mars hadde slått fast at det fanst grunnar for oppseiing. 11. mai tok Langeland ut stemning mot staten med krav om at avskjeden skulle kjennast ugyldig.

(©NPK)