Kvinne fengsla i fire veker, sikta for drapsforsøk på dei tre barna sine

Bergen tingrett gav politiet medhald i kravet om fengsling, og kvinna er varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod.

– Den sikta er overteken av helsevesenet og har ikkje vore i stand til å la seg avhøyre eller møte i fengslingsmøte. Politiet vil be om ei judisiell undersøking av sikta for å få avklart om ho er strafferettsleg tilrekneleg, opplyser politiet i Bergen.

Kvinna vil bli avhøyrt når helsevesenet vurderer at dette er forsvarleg.

Politiet jobba fredag med sikring og gjennomgang av kriminaltekniske og elektroniske spor og avhøyr av personar rundt familien.

Grov vald

Hendinga skal ha skjedd i ei leilegheit i Bergen kommune tidlegare denne veka, skriv Bergensavisen.

Avisa får opplyst at barna skal ha vorte utsette for så grov vald at handlingane er å sjå på som drapsforsøk. Ifølgje VGs opplysningar meiner politiet at kvinna skal ha prøvd å knekke nakken på dei tre barna.

– Det er ei alvorleg og depressiv sak. Barna har det bra etter forholda og blir tekne vare på, seier Kjetil Johannes Ottesen, bistandsadvokaten til dei tre barna, til NTB.

– Ein tragedie

Kvinna skal først ha prøvd å drepe to av barna sine, og seinare det tredje barnet sitt, skriv Bergens Tidende.

Hendingane skal ha skjedd heime hos familien i Bergen. Advokat Ellen Eikeseth Mjøs, som forsvarer den sikta kvinna, ønsker ikkje å seie noko om korleis kvinna stiller seg til siktinga, men omtaler saka som ein tragedie. Ho opplyser at kvinna ikkje møtte i retten fredag fordi ho er alvorleg sjuk.

– Dette er ei stor personleg tragedie. Eg ønsker ikkje å kommentere saka ytterlegare, seier ho.

Uskadd

Politiadvokat Cathrine Krohn i Vest politidistrikt seier til BT at dei tre barna verkar uskadde.

– Vi vil no etterforske saka for å finne ut kva som har skjedd. Dette er ei alvorleg og kompleks sak, seier ho.

Politiadvokaten ønsker ikkje å seie noko om korleis politiet vart gjort kjent med saka.

– Vi kravde lukka dører under fengslingsmøtet på grunn av faren for at bevis skulle gå tapt. Dette var òg grunngitt med freden til privatlivet, seier Krohn.

