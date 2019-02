KrFs frelsar tek med seg sjefen heim

innenriks

– Dei neste to og eit halvt åra blir ein kamp om overlevinga til KrF i norsk politikk, seier sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, til NTB.

Han er overbevist om Ropstad blir applaudert inn som ny KrF-leiar på landsmøtet i april.

– Det er ei særs stor oppgåve som fell på dei relativt unge skuldrene til Kjell Ingolf Ropstad. Ingen KrF-leiar i moderne tid har vel hatt ein så tøff leiarjobb som det Ropstad no tek på seg, meiner Selbekk.

– Eg gler meg til å ta med statsministeren heim til Agder. Til Kristiansand, der vi skal møte politiet og Blå Kors, og heim til Evje og Hornnes, der eg vil vise fram det gode fritidstilbodet for barn og unge, seier Ropstad sjølv til NTB.

Høg pris

Eit besøk hos foreldra hans står òg på programmet. Ropstads far Bjørn er aktiv i lokalpolitikken.

– Eg reknar med at statsministeren og eg kan gi førstekandidaten i Agder KrF nokre gode innspel i valkampen, seier barne- og familieministeren med eit smil.

For det som fortonar seg som ei politisk æve sidan, var Solberg 30. juli 2017 på kaffibesøk heime hos tidlegare KrF-leiar Knut Arild Hareides foreldre på Bømlo.

Men Hareide ville i fjor haust felle Solberg – berre for å oppleve at han sjølv vart felt av partiet.

KrFs splittande vegval har hatt ein høg pris. Fleire sentrale personar har forlate partiet, eller varsla at dei vil trappe ned: Hareide er ferdig som partileiar og parlamentarisk leiar, stortingsprofil Geir Jørgen Bekkevold seier han ikkje kan drive valkamp for denne regjeringa, og KrFU-nestleiar Nikolai Skogan sluttar.

Samtidig ligg partiet i januar for tredje gong på rad under sperregrensa på meiningsmålingane, ifølgje snittet til pollofpolls. Solbergs fleirtal er avhengig av KrF.

Regionalt parti?

Hareides plan var å gi KrF større breidde i håp om å trekke til seg nye veljargrupper. Slik gjekk det ikkje, og fleire i den raude leiren til partiet fryktar no at partiet skal bli smalare og endå meir regionalt sentrert.

– Eg fryktar at vegvalet vi har teke, vil gjere at KrF berre styrkjer/styrkar seg på Sør-Vestlandet og elles blir svekt i landet: eit steg i retning av å bli eit regionalt parti, skreiv KrFU-leiar i Akershus, Simen Bondevik, i Aftenposten før jul.

Den same avisa skreiv nyleg at KrF slit på Austlandet, mellom anna med å stille lister i ei rekke kommunar i dei raude fylka til partiet.

Men Selbekk er klar på at det var Hareide som gjorde KrF til eit «bibelbelteparti» på Sør- og Vestlandet, fordi partiet fall og fall på målingane under leiinga hans.

– Eg kjøper ikkje at det er vegvalet til blå side som avgjer det. Det er heller i kor stor grad KrFs leiar klarer å skape entusiasme rundt politikken til partiet, seier han.

Geografisk spreiing

Dagen-redaktøren peikar på fleire forhold som må klaffe for at KrF skal klare å komme over sperregrensa ved valet i 2021.

KrFs leiarskap må òg inkludere den raude sida, noko valet av utviklingsminister Dag Inge Ulstein bidrog til.

Partiet må ta geografiske omsyn når leiarar blir valt. Fylkesleiar Ingelin Noresjø frå Nordland har meldt seg som kandidat til posten som 2. nestleiar.

KrF må ta eigarskap til politikkområde som barne- og familiepolitikken og utviklingspolitikken.

Samtidig har Ropstad fått ein vanskeleg start, med oppheta abortdiskusjonar og skuldingar om at han er ein mørkemann. Selbekk trur utskjellinga av Ropstad faktisk kan føre til at han får auka sympati.

– Ein del av kritikken har gått akkurat litt for langt, meiner han.

