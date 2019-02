Barneombodet lanserer ny strategi mot ungdomskriminalitet

innenriks

Strategien gjeld for perioden 2019 til 2021, og har fire satsingsområde, skriv Dagsavisen. Barneombod Inga Bejer Engh vil sikre at barnevernet har dei rette tiltaka for å hjelpe barn i vanskelegstilte situasjonar.

Ho vil òg førebyggje utanforskap, som ho identifiserer som ein av årsakene til kriminalitet. I tillegg ønsker ho styrkt psykisk helsehjelp og sikring av ein tryggare digital kvardag, slik at nettruslar og mobbing kan bli redusert.

– Eg har sett kva det kan koste barn når vi ikkje klarer å ta vare på dei. Kriminalitet oppstår ikkje av inkje. Mange har ein tung ballast frå tidleg barndom. No må vi sjå bak kriminaliteten, finne ut kva som skaper denne åtferda og setje inn gode og målretta tiltak for kvart enkelt barn, seier Engh.

Ungdomskriminaliteten i Oslo har vore eit tilbakevendande tema den siste tida, med vald, truslar og utagerande ungdom.

– Innsatsen må setjast inn så tidleg som mogleg, og det må bli eit tettare samarbeid mellom psykiatrien og barnevernet, seier Engh.

(©NPK)