Ap krev større mangfald i barnevernet

innenriks

Ei undersøking som vart gjennomført av Ipsos på vegner av Bufdir i fjor, viste at personar med innvandrarbakgrunn hadde mykje lågare tillit til barnevernet enn den andre befolkninga. Heile tre av ti svarte at dei ikkje ville teke kontakt med barnevernet, sjølv om dei visste at eit barn levde under skadelege forhold.

Undersøkinga viste òg at det var store variasjonar mellom dei ulike innvandrargruppene. Til dømes hadde dei med bakgrunn frå Bosnia-Hercegovina gjennomgåande meir tillit til barnevernet enn dei med polsk eller pakistansk bakgrunn.

Ein annan rapport frå NTNU, òg frå 2018, viste at foreldre frå «arbeidarklassa», altså med kortare utdanning og lågare inntekt, følte seg mindre høyrd og forstådd av barnevernet enn dei som hadde meir utdanning og inntekt.

– Og dette går ikkje berre på forståing og respekt – dei ulike gruppene får òg ulike tiltak. Det svekkjer rettssikkerheita, seier Ap-representant Kari Henriksen til NTB.

– Blir svikta

Fredag legg ho og Arbeidarpartiet fram eit forslag til ei kvalitetsreform av barnevernet.

– Det er rapportar på rapportar, og oppslag på oppslag i media, som viser at det framleis er barn som blir svikta av barnevernet. Dette er det mest risikoutsette barna i samfunnet vårt, og fellesskapet må stille opp for dei på ein betre måte, seier ho.

Ein av dei fire hovudstolpane i reformforslaget er nettopp det at barnevernet skal ha betre kunnskap, spesielt om sosiale klasser og utfordringane barn og foreldre med minoritetsbakgrunn står overfor.

– Finnmark er eit anna døme. Der er det mistillit til barnevernet i den samiske befolkninga fordi dei opplever at tenesteapparatet ikkje har tilstrekkeleg kunnskap om samisk kultur og språk, seier Henriksen.

Kompetanseløft

For å ta tak i denne problematikken foreslår Ap eit kompetanseløft i barnevernstenesta.

– For å få til dette må det skei endringar i utdanningsprogrammet. Ein må i større grad legge vekt på sosialfagleg kompetanse. For å klare å møte det individuelle behovet til alle barn må barnevernstilsette ha med seg klasseperspektivet, og kunnskap om minoritetar og urfolk, seier Henriksen.

I tillegg til at problemstillingane må løftast fram i undervisningsteorien, foreslår Ap at praksis skal utgjere ein større del av utdanningsløpet for barnevernspedagogar.

– Må spegle samfunnet

Arbeidarpartiet vil òg stimulere til auka rekruttering av tilsette med urbefolknings- eller innvandrarbakgrunn i barnevernet.

– Både utdanningsinstitusjonane og barnevernstenesta må drive med aktiv rekruttering, og ta grep for å finne studentar i dei miljøa som opplever utfordringar med barnevernet, seier Henriksen.

Slår inn opne dører

Høgres Kristin Ørmen Johnsen, leiar av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, meiner Ap slår inn opne dører. Ho påpeikar at det allereie finst ein kompetanseplan for kunnskap om barn og foreldre med annan etnisk bakgrunn, der det er løyvd 800.000 til kompetanseheving.

-Skal vi verkeleg ta tak i kompetanseheving, må det utviklast ei mastergradsutdanning i barnevernet der ein kan spesialisere seg, seier ho i ein kommentar.

(©NPK)