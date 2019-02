Alvorlege brot i haust i varslingssystemet for atomhendingar

innenriks

Direktoratet for atomberedskap og strålevern (DSA) åtvara om ein auke i dei alvorlege avvika under eit møte med Utanriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 15. oktober, ifølgje eit referat Aftenposten har fått tilgang til.

16 av avvika hadde «alvorleg konsekvens». Det betyr at eit eller fleire system for varsling av atomulykker, atomangrep, terror eller andre hendingar rett og slett fall bort. Hadde det skjedd eit atomnedfall ved avviktidspunktet, ville verken kriseutvalet til regjeringa for atomberedskap eller andre nøkkelaktørar fått noko varsel.

Årsaka på systemsvikten er ganske enkel: Koplinga mellom telefaks og e-post fungerte ikkje, ifølgje Håkon Grimstad i Norsk Helsenett. Eit nytt system for å handtere varsel om atomhendingar var på plass først 7. desember.

– Etter det er vi ikkje kjent med nokon nye avvik, seier Grimstad.

