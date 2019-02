9.200 engelsklærarar manglar fordjuping

innenriks

I tillegg til 9.200 engelsklærarar manglar òg 9.000 mattelærarar og 7.000 norsklærarar fordjuping i faget sitt, ifølgje Kunnskapsdepartementet.

Stortinget vedtok i 2015 at lærarar innan 2025 må ha ei viss fordjuping for å kunne undervise i engelsk, matematikk, norsk, norsk teiknspråk eller samisk. For lærarar på barneskulen er krava 30 studiepoeng, for lærarar i ungdomsskulen krevjast 60 studiepoeng.

– Norske klasserom er fulle av dugelege lærarar med solid fagleg kompetanse. Men framleis er det ein del lærarar som manglar fordjuping i faga dei underviser i. Eg håper mange av dei no vil søke om vidareutdanning, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

I fjor fekk 7.200 lærarar tilbod om etterutdanning. I år er det sett av like mykje pengar som i fjor, 1,6 milliardar kroner.

– Kommunane må ha klare kompetanseplanar for korleis dei skal sørgje for at lærarane får nok fordjuping innan 2025. Då må dei prioritere vidareutdanning. Nokre kommunar gjer allereie ein veldig god jobb, mens andre kan bli betre, siger Sannar.

Fristen for å søke vidareutdanning for lærarar er 1. mars.

