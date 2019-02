2,6 prosent heilt arbeidsledige i januar

innenriks

Ved utgangen av januar var det registrert 71.100 heilt arbeidsledige hos Nav. Det utgjer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoarbeidsløysa, som i tillegg inkluderer arbeidssøkarar på tiltak, utgjorde 86.400 personar. Det svarer til 3,1 prosent av arbeidsstyrken, opplyser Nav.

– Trenden med færre arbeidsledige og fleire i jobb held fram. Det er bra for Noreg. Mange bedrifter spør etter no arbeidskraft: Tida er inne for å inkludere fleire av dei som framleis slit med å få seg jobb, seier arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

I november 2018 lanserte Nav ei ny registreringsløysing for alle som registrerer seg som arbeidssøkarar. Nav anslår at det er registrert omkring 4.000 fleire heilt ledige i januar 2019 enn det hadde vore utan den nye registreringsløysinga (ikkje sesongjustert).

Prosentdelen heilt ledige og arbeidssøkarar på tiltak har gått ned frå 3,2 prosent i februar 2018 til 2,9 prosent i januar 2019, justert for brot og sesongvariasjonar.

Tala viser at arbeidsløysa i januar var størst innan reiseliv og transport og lågast innan undervisning. Østfold og Vestfold hadde den høgste arbeidsløysa, mens det var færrast ledige i Sogn og Fjordane.

(©NPK)