Varslar opptur i oljeservicebransjen i 2019

EY har i den årlege gjennomgangen sin analysert rekneskapen frå 1.200 selskap i oljeservicenæringa, og varslar betre tider for norsk oljenæring, skriv Stavanger Aftenblad.

– Det er veldig hyggeleg å presentere piler som peikar oppover igjen, seier analytikar Espen Norheim, partnar i revisjonsselskapet EY. Han minner om dei dystre åra etter oljekrisa i 2014, som har kosta om lag 50.000 jobbar.

– Nedturen har vore alvorlegare og meir langvarig enn nokon hadde trudd. Åra 2015, 2016 og 2017 kjem til å skrivast inn i norsk oljehistorie med store bokstavar, seier Norheim.

Analytikaren seier likevel at lønnsemda er for låg og tek lang tid å hente inn igjen. Det kjem mellom anna av at det er inngått langsiktige kontraktar i ein svak marknad med låge prisar. Sjølv om det går betre, kan ikkje bransjen friskmeldast, fastslår han.

