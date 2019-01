Sandnes tapte kampen om Preikestolen

innenriks

Ifølgje Stavanger Aftenblad fekk Sandnes-ordførar Stanley Wirak (Ap) beskjeden torsdag.

Diskusjonen om Preikestolen, som ligg i det som no er Forsand kommune, har vore sentral i debatten om kommunesamanslåing i Rogaland. Reaksjonane var mange og sterke då det vart kjent at det Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde vedteke at grensa mellom kommunane Forsand og Strand skal flyttast.

Det inneber nemleg at turistmagneten Preikestolen i Rogaland i framtida hamnar i Strand og ikkje i nye Sandnes kommune.

Fjellplatået Preikestolen ligg 604 meter over havet på nordsida av Lysefjorden. Tusen av menneske besøkjer kvart år staden. I 2017 vart delar av «Mission: Impossible – Fallout» spelt inn der.

