Ropstad klar favoritt til leiarvervet i KrF

innenriks

I førre veke sa både Rogaland, Telemark, Hedmark, Agder og Hordaland ja til å støtte Ropstads kandidatur.

Ifølgje NRK har no også fylkeslaga i Møre og Romsdal, Vestfold, Troms og Finnmark, Sogn og Fjordane, Oslo og Oppland valt å støtte Ropstad.

Det betyr at 11 av 16 fylkeslag ønsker han som permanent leiar i partiet etter Knut Arild Hareide.

Olaug Bollestad, som fungerer som leiar fram til årsmøtet, har sagt at ho ikkje ønsker å overta partileiarvervet permanent, og ein annan favoritt, Hans Olav Syversen, er også ute av dansen etter at han har avkrefta at han er aktuell. Tidlegare har Nordland og Akershus fylkeslag gått inn for han.

Syversen har no vorte statssekretær ved Statsministerens kontor.

Fylkeslaga gir sine innspel inn til valkomiteen og har frist til 1. februar. Leiaren i valkomiteen, Solveig Ege Tengesdal, har tidlegare understreka at komiteen legg stor vekt på innspela frå fylkeslaga, sjølv om også andre omsyn skal varetakast.

Buskerud, Trøndelag og Østfold KrF har enno ikkje valt.

(©NPK)