Norske sjukehus leigde inn vikarar for 1 milliard kroner i 2018

Hovudtillitsvalt for sjukepleiarane, Svein Erik Urstrømmen, seier til Klassekampen at det er gunstig at sjukehusa har tilgang til helsepersonell med spesialkompetanse, men at det er endå gunstigare med faste tilsette.

– Fleire fast tilsette gir eit stabilt fagleg miljø med moglegheit for fagleg utvikling. Det er bra for miljøet og gir betre sikkerheit for pasientane, seier Urstrømmen.

Vikarbruken auka med 7 prosent frå 2017 til 2018, viser førebelse tal frå Helse sør-aust. Auken har vore kraftigast i Helse nord. Frå 2012 til 2017 har vikarbruken auka med 86 prosent målt i kroner. Helse vest er einaste region med nedgang i vikarbruken i same periode.

Helse sør-aust svarar i ein e-post til avisa at det mest spesialiserte sjukehuset i landet, Oslo universitetssjukehus, er ei medverkande årsak til vikarbruken i helseregionen.

– Pasientar som blir sende dit frå andre stader i landet, kan ofte ikkje få behandling andre stader. Manglar ein operasjonssjukepleiar for å kunne gjennomføre ein operasjon, må denne nødvendigvis leigast inn, skriv Helse sør-aust.

