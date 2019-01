Norske dyr får mindre antibiotikum

innenriks

– Vi ser no at det systematiske arbeidet med å redusere antibiotikaforbruket gir resultat, seier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF).

Det vart vedteke ein handlingsplan mot antibiotikaresistens i mars 2016. Det overordna målet er redusert og riktigare bruk av antibiotikum. Vidare skal kunnskapen om kva som driv utvikling og spreiing av resistens aukast.

Kvart halvår blir det utarbeidd ein status for korleis det går med dei ulike tiltaka.

Statusen viser at måla som vart sett for 2020 allereie er nådd.

– Noreg er blant dei landa i Europa som bruker minst antibiotikum til husdyr, og regjeringa har sett fleire tydelege mål for å få antibiotikabruken ytterlegare ned, seier Bollestad.

– For mykje bruk av antibiotikum er ein av dei største helseutfordringane vi står overfor i dag. Den norske landbruksnæringa tek sin del av ansvaret, og vi har ein svært ambisiøs strategi for å hindre at resistente bakteriar får fotfeste i norsk husdyrhald, seier Bollestad.

Det har vore ein framvekst av bakteriar som har utvikla motstandskraft mot antibiotikum dei siste åra, såkalla antibiotikaresistente bakteriar. Kvart år døyr rundt 25.000 menneske av slike bakteriar i Europa.

Ifølgje Bondelaget får norske dyr berre antibiotikum når dei er sjuke. I andre land blir antibiotikum brukt førebyggande.

(©NPK)