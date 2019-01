Miljøverndepartementet vil gjennomgå ekstra ulvekvote

innenriks

Rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og i Oslo, Akershus og Østfold (region 4) viser til at det i vedtaket om utvida kvote for lisensjakt utanfor ulvesona, er kome til nye opplysningar som gjer at nemnda har styresmakt til å utvide kvoten med fire ulvar.

– Departementet vil no vurdere om vedtaket som er fatta av rovviltnemndene i region 4 og 5 oppfyller gjeldande vilkår for slike vedtak. Dette vil vi gjere så raskt som mogleg. For å få ei reell klagebehandling er det viktig å få inn eventuelle klager raskt, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i ei pressemelding.

Departementet skriv vidare at det ikkje er aktuelt å stoppe jakta i Akershus og Hedmark utanfor sona, mens klagar på vedtaket om utvida kvote blir behandla, skriv Nationen.

Ifølgje avisa har fleire naturvernorganisasjonar, blant dei WWF, Naturvernforbundet, NOAH og Rovviltets Røst, varsla at dei vil sende inn klage.

Organisasjonane fryktar at fire ulvar allereie er skotne før Miljødepartementet har behandla klagar på vedtaket om utvida jaktkvote.

Klima- og miljødepartementet opplyser til NTB at dei så langt har teke imot ei klage frå WWF.

– Vi ønsker å gjere vurderinga så raskt som mogleg. Det er vanskeleg å vere meir presis på kor lang tid vi vil bruke på vurderinga, seier statssekretæren til departementet Atle Hamar.

(©NPK)