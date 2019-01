Fem års reklamasjonsfrist gjeld framleis i Noreg

innenriks

– Dette er ei god nyheit for norske og europeiske forbrukarar. Etter forhandlingar i årevis er det endeleg oppnådd semje i EU om nye reglar for forbrukarkontraktar. Norske forbrukarar skal framleis få ha fem års klagefrist på varer – anten dei blir kjøpt i butikk eller på nett, seier forbrukarminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

I fleire år har EU diskutert om reklamasjonstida i alle EU- og EØS-landa bør bli heilt lik. Eitt av forslaga har vore å redusere reklamasjonsfristen.

EU-parlamentet og Rådet for den europeiske unionen har no vorte einige om at landa sjølv skal få avgjere kor lang reklamasjonstid landa skal få ha, men tida må vere på minimum to år. Den norske reklamasjonsfristen på fem år vil derfor bestå.

Dei nye reglene vil òg styrke forbrukarvernet for avtalar om digitale ytingar, som sosiale media, filmar, appar, spel og program. Her vil forbrukarrettane bli tydelegare i tilfelle der det oppstår problem.

Det står att å få ei formell stadfesting av EUs organ. Dette vil truleg skje innan nokre månader. Når direktiva er endeleg vedtekne, vil prosessen med å ta dei inn i EØS-avtalen starte. Dei nye reglene kan vere på plass våren 2021.

(©NPK)