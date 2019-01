Aps oppvekstutval vil ha fritidsreform, men er usamde om lekser og barnetrygd

innenriks

Ei stor fritidsreform er eitt av tiltaka som Arbeidarpartiets oppvekstutval meiner bør bli ein del av deira nye politikk for barn og unge. Utvalet la fram innstillinga si torsdag. Forslaga skal behandlast av landsmøtet i april.

– Arbeidarpartiet meiner tida er inne for å sjå på fritida til barn med nye auge. Vi ser at ungdommar droppar ut av organiserte aktivitetar og at kostnadene i barneidretten og kulturtilbod for barn er for høge. På ein arena som skal samle barna våre, ser vi no tydelegare sosial og kulturell forskjell, heiter det i innstilling.

Utvalet peikar òg på at mange familiar opplever at tida ikkje strekk til med full jobb, henting, køyring og ulike former for dugnader.

Fritidsreforma inneber at fleire fritidsaktivitetar blir utført rett etter skuletid og at kommunane skal gå inn med lønnsmiddel for å lønne leiarar, trenarar og instruktørar, i samarbeid med frivillig sektor. Det skal lette presset på foreldra og gi fleire moglegheit til å vere med, ifølgje utvalet.

Utvalet ønsker også å innføre gratis halvdagsplass på Aktivitetsskulen for alle barn frå 1.–4. klasse.

Utvalet har forslag på ei rad område, og dissensar på to – barnetrygd og lekser. Eit mindretal ønsker å auke barnetrygda, mens fleirtalet heller vil bruke pengane på universelle velferdstenester som barnehage, aktivitetsskule, gratis skulemat og utstyrsbibliotek framfor kontantytingar.

Når det gjeld lekser, ønske eit fleirtal i utvalet å avvikle heimelekser til fordel for skulelekser, slik at elevane blir mindre avhengige av føresetnadene til foreldra. Eit mindretal ønsker likevel at heimeleksene skal bestå, men at det skal innførast retningslinjer for omfanget.

