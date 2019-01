Ap-utval vil ha gratis AKS og fylle tomme ettermiddagstimar

innenriks

Å innføre gratis kjernetid – ti timar i veka – på Aktivitetsskulen (AKS), òg kalla Skulefritidsordninga (SFO), for alle barn frå 1. til 4. klasse, og dessutan å innføre ei ny fritidsreform, er blant dei meste markante forslaga frå oppvekstutvalet til Arbeidarpartiet.

Dei leverte torsdag totalt 47 forslag til ny Ap-politikk frå nyfødtfasen til styresmaktsalder til partileiar Jonas Gahr Støre på Nordpolen skule i Oslo.

– Ei rettesnor for utvalet er at vi har vore mest oppteken av universelle tenester framfor universelle kontantytingar og behovsprøvde ordningar, fortalde utvalsleiar Cecilie Knibe Kroglund.

Eit fleirtal i utvalet seier derfor nei til å auke barnetrygda, og utvalet held fast på at Ap tidlegare har sagt nei til kontantstøtta.

Eit mindretal i utvalet ønsker likevel å auke barnetrygda, og dette spørsmålet er venta å bli eitt av dei store stridsspørsmåla når forslaga skal behandlast under Aps landsmøte i april.

Gratis AKS

Utvalsleiar Kroglund, som representerer fleirtalssynet, seier ho meiner både barna og samfunnet vil få meir igjen for pengane ved å bruke dei på universelle velferdstenester som barnehage, aktivitetsskule, gratis skulemat og utstyrsbibliotek.

– Den følte endringa hos barnet i kvardagen trur eg vil vere større ved å få skulemat, betre moglegheiter til læring, betre helse og fleire inkluderande stunder med medelevar enn at mamma og pappa får 83 kroner meir i lommeboka i månaden, seier ho.

Ei ny stor universell velferdsordning utvalet foreslår, er gratis kjernetid på AKS for alle barn frå 1.–4. klasse. Det er berekna å koste 4,5 milliardar kroner.

Kroglund avviser at dette er eit forsøk på å innføre ein type «heildagsskule» eller «heilskapleg skuledag», som Ap tidlegare har teke til orde for.

– Nei, for det er frivillig å gå på AKS, og vi meiner barna ikkje treng meir «skolsk» innhald i AKS-tida. Men vi veit at 100.000 barn ikkje går på AKS, og det er ofte grunngitt i at det er dyrt. Det er òg store skilnader i kvalitet og innhald mellom kommunane. seier Kroglund.

Utvalet ønsker å gå frå noverande SFO, som finst i mange kommunar, til aktivitetsskule (AKS), noko som vil innebere nasjonale krav til kvalitet, krav og pris.

Tomme timar

I tillegg ønsker partiet å bruke pengar på ei ny fritidsreform, der hovudgrepet er å legge fritidsaktivitetar og trening i AKS-tida med kommunalt lønte trenarar. Ap-leiar Jonas Gahr Støre trekker særleg fram dette grepet kopla med gratis AKS frå arbeidet til utvalet.

– Dette handlar om å gjere desse tomme ettermiddagstimane meiningsfulle. Ved å gi tilbod om ein aktivitetsskule som alle kan nyte godt av, og tilgang til fritidsaktivitetar i forlenginga av skuledagen, vil familiane sleppe dette veldige jaget som barn og foreldre opplever i timane etter jobben til foreldra, seier Støre til NTB.

Utvalet meiner kommunalt lønna trenarar er viktig for å få ned prisen på fritidsaktivitetane til barn, som dei meiner har vorte altfor dyre og har ført til eit aukande klasseskilje mellom barn. Kor mykje fritidsreforma vil koste, har utvalet så langt ikkje rekna på.

Støre meiner forslaga i sum legg til rette for at begge foreldre kan jobbe fulltid, samtidig som dei kan vere trygge på at barna blir godt tekne vare på og slepp å føle på tidsklemma og dårleg samvit.

– Dette i motsetning til regjeringa, som i regjeringsplattforma opnar for at ein av foreldra, og då som regel kvinna, skal jobbe deltid for å få tidsklemma til å gå opp, noko som for mange er ei fattigdomsfelle, seier han til NTB.

