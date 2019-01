1.800 færre tilsette i Telenor i 2018

innenriks

– Vi sa at vi skulle kutte 2.000 stillingar, og det er omtrent der vi ligg, seier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor, til Nettavisen.

Telenor har tidlegare varsla at dei skal nedbemanne med 6.000 heiltidstilsette innan utgangen av 2020, og i Noreg kan så mange som kvar femte tilsett forsvinne.

– Kutta kjem som ein konsekvens av at færre ringer kundeservice, at vi effektiviserer drifta på IT og nettverka våre og at stadig fleire kjøper produkta våre på nett, seier Brekke, som ikkje vil talfeste kor mange som skal seiast opp i 2019.

Tala er ikkje inkludert dei tilsette i verksemdene i Ungarn, Bulgaria, Montenegro og Serbia, som vart selde i fjor.

Samtidig som Telenor kuttar, understrekar Brekke at dei også tilset nye folk, spesielt innan sikkerheit, kunstig intelligens og handtering av kundedata.

Kvartalstala som Telenor la fram onsdag, viser elles ein nedgang i omsetnaden og ein nedgang i talet på mobilabonnentar i Noreg i 2018 på 115.000.

(©NPK)