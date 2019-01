Varner legg ned kleskjede

innenriks

Kleskjeda, som i 2017 vart omprofilert frå Vivikes, har slite med negativt driftsresultat i fleire år.

Omlegginga førte ikkje til betra resultat, og Varner Gruppen har no bestemt seg for å avvikle drifta i løpet av tolv månader, heiter det i ei pressemelding.

– Det er trist at vi ikkje har lykkast med snuoperasjonen for Days Like This, særleg for dei tilsette som har lagt ned ein stor innsats for å prøve å snu skuta. Men tala er klare, det er ikkje grunnlag for vidare drift, seier Varner-direktør Øyvind Bustnes.

Varner kjøpte Vivikes i 1994. Kjeda hadde ein omsetnad i 2018 på 232 millionar kroner og satsa på marknaden for kvinner i alderen 40 år og oppover.

