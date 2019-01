TØI-rapport: Vinterføre og manglande erfaring skaper ulykker

innenriks

Transportøkonomisk institutt (TØI) har publisert ein rapport med tittelen «Internasjonalisering i godstransport på vei: trygghetskonsekvenser, risikofaktorer og tiltak».

Analysar av norske ulykkesdata viste at utanlandske tunge godsbilar har tre gonger høgare risiko for å bli involvert i eineulykker som norske tunge godsbilar, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med eit køyretøy som køyrer i same retning.

Utanlandske sjåførar i Noreg ser òg ut til å ha høgare risiko for å utløyse dødsulykker enn norske sjåførar.

På bakgrunn av dataa konkluderte forskarane med at særleg to risikofaktorar synest å vere viktige: Erfaring med og kompetanse på å køyre på norske vegar og vinterkøyring.

Resultata tyder på at norske sjåførar av tunge godsbilar er betre utstyrt, har meir kompetanse på, høgare meistringsfølelse og lågare risikooppfatning knytt til vinterkøyring enn utanlandske sjåførar i Noreg.

Rapporten foreslår særleg seks tiltak for å auke transporttryggleiken til utanlandske aktørar i Noreg: Auka kontroll av tunge køyretøy, utdanning/informasjon om vinterkøyring og norske vegforhold retta mot utanlandske sjåførar, avklare (og auke) ansvaret til transportkjøparar, meir styresmakt til Statens vegvesen, endre sanksjoneringsmoglegheitene frå meldingar til bøter og auka samarbeid mellom nasjonale styresmakter.

(©NPK)