Siv Jensen bombardert med spørsmål om fribillettar

innenriks

Jensen fekk spørsmål om dette frå Ap-leiar Jonas Gahr Støre, partifellen hans Ingrid Hegge og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget onsdag ettermiddag.

Støre ville vite om finansministeren vil løyse kaoset han meiner ho har sett i gang, eller om det skal fortsetje.

Jensen parerte med å seie at ho var glad for å rydde opp i nokre misforståingar som ho meiner mellom anna Stortinget synest å ha.

Avviste at det er gjort endringar

– Når det gjeld endringane i naturalytingar, har det vorte betre enn det var. Det vi har gjort, er å plassere ansvaret for det hos arbeidsgivarane, altså for å innrapporterte dette, sa Jensen.

Regjeringa har vorte kritisert for endringar som etter det som blir sagt, gjer at dei som jobbar frivillig under festivalar, må skatte av gratisbillettar.

– Det er ikkje slik at denne regjeringa har gjort endringar for festivalane. Dei reglane har lege fast lenge, og i den grad vi har gjort endringar for frivillige og ideelle, så har vi gjort regelverket romslegare, hevda Jensen.

Usvara spørsmål for festivalar

Aps Ingrid Hegge minte om at fleire arrangement som har dugnadsarbeid og er organisert som aksjeselskap, framleis har uløyste problem med regelverket.

– Eg har sagt at eg meir enn gjerne går gjennom dette for å sjå om det er utilsikta effektar som vi med fordel kan gjere noko med, svarte finansministeren.

– Men eg er framleis oppteken av å presisere at når det gjeld skattereglane for festivalar og frivillige, så har altså ikkje denne regjeringa føreslått nokon endringar. Regelverket er 25 år gammalt, og det i seg sjølv kan tyde på at vi bør ta ei fornya vurdering, heldt ho fram.

Forslag frå Senterpartiet

Seinare onsdag skulle Stortinget stemme over eit forslag frå Senterpartiet om å reversere endringar i skattlegging av naturalytingar.

I Dagens Næringsliv tek Abid Raja i Venstre til orde for å ta opp skattereglane som fører til skatt på personalrabatt og rapportering av bonuspoeng.

– Eg vil ta opp saka med regjeringa. Dette har dårleg signaleffekt for ei borgarleg regjering. Vi må få ned byråkratiet, frustrasjonen og kvardagsutfordringar, og vi bør snu i tide, seier Raja.

Han blir støtta av Henrik Asheim i Høgre, som leiar finanskomiteen på Stortinget.

– Eg er langt på veg einig i dette. Høgre, Frp og Venstre har teke opp dette med Finansdepartementet og bedt dei gå gjennom desse endringane på nytt. Det er svært positivt at finansminister Siv Jensen signaliserer at det er ho i gang med, seier Asheim.

