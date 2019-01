SSB: 56 prosent av sosialhjelpsutbetalingane går til innvandrarar

innenriks

Ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB) blir desse utbetalingane sterkt dominert av dei som har landsbakgrunn frå Afrika og Asia.

Norskfødde med innvandrarforeldre fekk 1,2 prosent av alle sosialhjelpsutbetalingane. Her var utbetalt stønad per mottakar 15 prosent høgare enn i befolkninga elles.

Utbetalingane til sosialhjelp har auka med nesten 1,6 milliardar frå 2013, eller 28 prosent i kontinuerleg/samanhengande / utan opphald / heile tida (e.l.) prisar. I same periode har òg tala på sosialhjelpsmottakarar auka, frå 120.775 mottakarar i 2013 til 132 659 i 2017. Dette var ein auke på nesten 12.000 fleire personar som var innom sosialhjelpa – eller om lag 10 prosent fleire sosialhjelpsmottakarar.

I 2017 var det meir enn dobbelt så mange innvandrarar frå Asia som frå Afrika i befolkninga, mens talet på sosialhjelpsmottakarar frå dei to regionane var nesten likt. Førekomsten av sosialhjelp per innbyggjar var altså, når vi ikkje kontrollerer for alderssamansetning, meir enn dobbelt så høg i gruppa med landsbakgrunn Afrika.

Av all sosialhjelp utbetalt til innvandrarar i 2017, gjekk 86 prosent til personar med bakgrunn frå Afrika og Asia. Den tredje største gruppa gjaldt personar frå Aust-Europa utanfor EU, med 6 prosent.

