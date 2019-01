Russisk medietilsyn vil stenge ute norsk nettavis etter intervju med samisk homofil mann

innenriks

– Det russiske medietilsynet Roskomnadzor har sendt oss ein klar beskjed om å avpublisere ein artikkel som vi publiserte for fjorten dagar sidan, seier redaktør Thomas Nilsen i The Barents Observer til NRK.

Saka det russiske medietilsynet har reagert på er eit portrettintervju med Dan Eriksson, ein homofil samisk mann i Nord-Sverige, som står fram og fortel om prosessen om korleis han kom ut av skapet, sjølvmordsforsøk og korleis han jobbar for å hjelpe andre.

– Dette er ei sak som det russiske medietilsynet meiner er ulovleg å publisere for det russiske publikummet, og i og med at The Barents Observer publiserer på russisk språk, så har vi då fått denne åtvaringa, seier Nilsen.

I eit brev frå tilsynet har nettavisa fått 24 timar på seg til å avpublisere artikkelen. Men det er heilt uaktuelt.

– Saka kjem til å vere online òg i tida framover. Det er ikkje det russiske medietilsynet som avgjer kva slags saker The Barents Observer skal publisere eller avpublisere, seier redaktøren.

Ifølgje nettavisa er det historia om sjølvmord og sjølvmordsmetodar som tilsynet reagerer på. NRK kjenner til at det i 2016 var ei sjølvmordsbølgje blant ungdom i Russland. Etter det har Roskomnadzor følgt ekstra godt med på saker som omhandlar sjølvmord.

(©NPK)