Norwegian tapte fleire milliardar mot slutten av 2018

– Norwegian har eigentleg aldri hatt finansielle problem. Vi har vore i ein oppbyggingsfase, og det kostar å ekspandere. Men no er vi ferdig med mesteparten av veksten, sa konsernsjef Bjørn Kjos tysdag, ifølgje E24.

Norwegians førebelse tal for fjerde kvartal i fjor viser at omsetnaden til selskapet låg på 9,6 milliardar, opp frå 7,8 milliardar same periode i 2017. Men i same periode gjekk resultatet før skatt, renter og avskrivingar frå -652 millionar til -3,11 milliardar.

Ifølgje E24s berekningar fall Norwegians eigenkapital 3,58 milliardar kroner, berre 200 millionar over minstekravet.

– Dei taper 1,8 milliardar kroner på drivstoffsikring åleine. Tala verker å vere på linje med forventingane mine, seier analytikar Preben Rasch-Olsen i Carnegie. Selskapet har rekna med at dyr oljepris, aukande vekst og ein tøffare marknad vil føre til raudare resultatstal.

Den kraftige veksten i Norwegian dei siste åra har gått ut over den finansielle situasjonen. Fleire analytikarar har venta at flyselskapet innan kort tid ville slite med å halde vilkåra for fleire av låna sine. Tysdag vart det kjent at Norwegian hentar inn 3 milliardar kroner i eigenkapital gjennom ein emisjon. Med emisjonen skal selskapet kunne ha kontroll på vilkåra for låna sine.

