NRK skeptisk til eige kringkastingskor

I eit brev til Kulturdepartementet skriv NRK at eit eige kor kan true breidda og mangfaldet i kulturlivet.

– Vi meiner det er ein fordel for norsk musikkliv at vi brukar mangfaldet av norske kor for å dekke kormusikk i innhaldstilbodet vårt. Etablerer vi eit eige kor som ein intern ressurs NRK må nytte, vil det raskt kunne fortrenge andre dyktige kor, seier NRKs juridiske direktør Olav Nyhus til Dagsavisen.

Det var KrF som foreslo utgreiinga, og Geir Jørgen Bekkevold (KrF) i Stortingets kulturkomité anslår at koret vil koste 200 millionar i året. Kulturminister Trine Skei Grande (V) er likevel einig i Nyhus' vurdering av saka.

– NRK har mange gode argument for at vi ikkje skal gjere dette. Vi har allereie mange gode kor i Noreg i dag, og det veg spesielt tungt for oss at etablering av endå eit kor ville ført til mindre bruk av desse, svarar Grande gjennom kommunikasjonseininga i Kulturdepartementet.

NRK har tidlegare hatt både jente- og gutekor. NRKs jentekor vart stifta i 1947, men forlét institusjonen i 1994. Koret fostra ei rekkje musikarar og artistar som Elizabeth Nordberg Schultz, Hege Schøyen og Anita Skorgan. Sølvguttene har NRK-tilknyting og vart på 1960-talet slått saman med Norsk Rikskringkastings Guttekor.

