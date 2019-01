Legar kan ikkje reservere seg frå omtale på nett

innenriks

Personvernnemnda er usamd i at nettstaden må innføre ein generell reservasjonstilgang. Dei meiner at informasjonsfridom veg tyngre enn personvernet. Det er likevel moglegheit for reserverasjon i enkelttilfelle.

Dei som skriv ei vurdering på nettstaden, må samtidig legge igjen e-postadressa si, konkluderer nemnda.

Legelista.no er ein nettstad der pasientar kan gi vurderingar av helsepersonell, som fastlegar og tannlegar. Fleire har ønskt å reservere seg frå ei slik vurdering, og har peika på at upopulære legeavgjerder kan føre til negativ omtale på nettsida.

Datatilsynet vurderte saka først og kom fram til at det måtte setjast i verk fleire tiltak for å ta vare på personvernet til helsepersonell. Dei meinte at helsepersonell sjølv skulle kunne velje om dei ville bli omtalt på nettstaden.

Tilsynet trekte vidare fram at nettstaden måtte sørgje for at opplysningane alltid er oppdaterte og korrekte.

Personvernnemnda, som er klageorgan for vedtak fatta av Datatilsynet, har komme fram til at nettsida ikkje nyt særskilt vern og derfor må følgje heile personopplysningslova.

