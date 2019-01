Jobba skjult i Amazon og helseomsorga, åtvarar Noreg mot britiske tilstandar i arbeidslivet

innenriks

Bloodworth gjekk undercover og tok jobb i mellom anna Amazon. I boka «Innleid og underbetalt – undercover i et arbeidsliv uten rettigheter» karakteriserer han jobben i Amazon som eit fire veker langt fengselsopphald og avslører arbeidsforhold som ikkje liknar noko vi er vande med her i til lands.

No åtvarar journalisten og forfattaren mot svekking av lovvernet til arbeidstakarane, nedbygging av fagforeiningane og ei stadig individualisering av arbeidslivet – slik han har opplevd i heimlandet Storbritannia sidan Margaret Thatcher kom til makta for 40 år sidan.

Arbeidsgivarane styrer

– I dag er det ei stor skeivhet i favør av arbeidsgivarane. Eg er usikker på korleis forholda er her i Noreg, men det som har vorte gjort i Storbritannia, er ein lærepenge om kva ein ikkje skal gjere, sa Bloodworth då han onsdag talte under konferansen om svart økonomi, som vart arrangert av Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet.

Han set dessutan den veksande oppslutninga om høgrepopulistiske rørsler i samanheng med maktesløysa arbeidarklassa opplever. Tap av arbeidsplassar, dårlegare lønn og rettar og jobbar som blir gitt til billege migrasjonsarbeidarar, førte til valet av Donald Trump og fleirtalet for Brexit, meiner Bloodworth.

Låg lønn, svake rettar

Då han jobba med boka, tok han jobb i Amazon, transportselskapet Uber og i den private eldreomsorga. Amazon betalte låg lønn, gav svake rettar til dei tilsette og underla dei eit svært strengt kontrollregime. Uber stilte krav til sjåførane sine som om dei var tilsette, men heilt utan å gi dei rettane arbeidstakarar normalt har – som sjukepengar, pensjonssparing og feriepengar.

– Uber lèt deg ikkje sjølv velje kva for kundar du vil ha, har strenge reglar for kva ein ikkje har lov til å snakke med passasjerane om, og stiller krav til kva slags bil du skal køyre. Men du får verken sjukepengar eller pensjonssparing. Selskapet har flytta heile risikoen over på sjåførane og skattebetalarane, sa han.

Tidspress

I den private helseomsorga var krava til tidsbruk så strenge at arbeidstakarane måtte bruke av eiga fritid for å komme i mål med jobben. Resultatet er at kvar fjerde helsearbeidar sluttar i jobben årleg. I det andre arbeidslivet er det same talet 15 prosent, ifølgje Bloodworth.

– Det var utstrekt bruk av nulltimerskontrakter, noko som inneber at talet på arbeidstimar varierer frå veke til veke. Du veit ikkje om du til veka skal jobbe fem eller 35 timar. Det gjer økonomisk planlegging praktisk talt umogleg, sa journalisten.

– Denne typen kontraktar blir dessutan brukt til å disiplinere og kontrollere dei tilsette. Fleire av dei eg har intervjua i boka, fortalde at dei som varsla mot leiinga, kollegaer eller klaga på kvaliteten på tenesta dei leverte, vart drive ut av selskapet ved at dei fekk færre timar og dei verste jobbane, fortsette Bloodworth.

Kjenner seg ikkje igjen

I samband med utgjevinga av Bloodworths bok sa Amazon til Business Insider at dei ikkje kjente seg igjen i skuldingane til journalisten.

– Vi tilbyr ein trygg og positiv arbeidsplass til tusenvis av menneske rundt om i heile Storbritannia, med konkurransedyktig lønn frå dag éin. Vi er oppteke av å behandle kvar einaste av våre tilsette med verdigheit og respekt. Desse skuldingane er ikkje ei korrekt skildring av verksemda i lokala våre, skreiv selskapet.

Amazon understreka òg at dei ikkje lenger nytta seg av eit poengbasert system for arbeidstid, slik Bloodworth beskreiv i boka, og dessutan at dei gav dei tilsette mykje av godene og fordelane sine.

