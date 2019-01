55 gauper kan fellast under jakta i år

innenriks

– Eg har no behandla ferdig klager på vedtak om gaupejakt i tre regionar. Eg har vedteke å ikkje gjere endringar i dei kvotane som er sett. Dei fellingskvotane som no er vedtekne vil truleg bidra til å auke den norske gaupebestanden slik at vi kjem nærare bestandsmålet, seier miljøminister Ola Elvestuen (V) i ei pressemelding.

I fjor vart det felt fleire enn kvoten som var sett opp, då det vart felt seks gauper i kvotefrie område, skriv Nationen.

Bestandsmålet for gaupe er på 65 familiar fordelt over heile landet, bortsett frå i region 1. I fjor vart bestanden målt til 340 dyr fordelt på 57,5 familiar. Dette var før kvotejakta i fjor. Det vart felt 44 dyr under kvotejakta i fjor.

Ifølgje Rovdata er det i åra 2016–2018 registrert høvesvis 52, 55,5 og 57,5 familiegrupper. Sjølv om gaupebestanden viser ein auke dei seinare åra, er bestanden framleis under Stortingets bestandsmål. Prognosane for talet på familiegrupper av gaupe i år, viser ein auke frå 57,5 til 62 familiegrupper.

– Sjølv om vi er under bestandsmålet for gaupe nasjonalt, blir det opna for kvotejakt i nokre regionar. Dei kvotane som er sett, tek omsyn til at vi ligg under det nasjonale bestandsmålet for gaupe. Den totale mengda gauper som kan fellast er 55 gauper, av dette 18 hodyr, seier Elvestuen.

Det er ikkje opna for gaupejakt i region 4 (Oslo/Akershus/Østfold), region 5 (Hedmark), region 7 (Nordland) og region 8 (Troms/Finnmark). Det er vedteke kvotefri jakt i region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder).

(©NPK)